Frankrijk steeds verder onder druk in islamitische landen, na uitspraken Macron

Over de omvang van de boycot is volgens Mohr nog weinig te zeggen. "Het leeft heel erg op sociale media. Het niet kopen van Franse producten is een voor de hand liggende stap voor mensen die iets willen doen, maar we zullen pas later weten wat het effect ervan is."

Volgens Mohr kan de boycot van Franse producten overwaaien, maar kan het ook verder escaleren. Ze verwijst naar de Arabische boycot van Deense producten in 2006. Die volgde nadat de Deense krant Jyllands Posten een reeks cartoons van profeet Mohammed publiceerde. De handel met islamitische landen halveerde en dat heeft Denemarken zo'n 134 miljoen euro gekost.

Frankrijk-correspondent Frank Renout zegt dat er tot nu toe koel wordt gereageerd op de boycot van Franse producten. "Het is nog op een kleine schaal en het zijn vooral particuliere initiatieven." President Macron noemt de boycot van Franse producten "zinloos" en heeft opgeroepen er onmiddellijk mee te stoppen.

Diplomatieke rel Turkije

Renout vertelt dat er in Frankrijk meer ergernis bestaat over de woorden van de Turkse president Erdogan. In een televisietoespraak dit weekend sprak Erdogan over een heksenjacht tegen moslims en zei hij dat zijn Franse ambtgenoot "psychische hulp" nodig heeft. Frankrijk heeft als reactie hierop zijn ambassadeur uit Ankara teruggeroepen.

Andere landen hebben zich ook met deze ruzie bemoeid. Premier Rutte zei op Twitter dat de uitspraken van de Turkse president over Macron onacceptabel zijn en dat Nederland - net als Frankrijk - voor het vrije woord staat en tegen extremisme is. De buitenlandchef van de Europese Unie, Josep Borrell, noemde de woorden van Erdogan eerder ook al "onaanvaardbaar" en riep Turkije op om "deze gevaarlijke spiraal van confrontatie" te stoppen.