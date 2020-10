Amsterdam voert pauzeknop in voor mensen met schulden

De gemeente Amsterdam voert een pauzeknop in voor mensen met problematische schulden. Die maatregel voorkomt dat ze nog incasso's en aanmaningen krijgen, totdat met behulp van een schuldhulpverlener een betalingstraject is gevonden.

Amsterdam hoopt met deze maatregel rust te bieden aan mensen die in de schulden zitten. "Schulden leiden tot veel stress. Mensen in de schuld verliezen vaker hun baan en hebben vaak meer relatiestress. Financiële problemen kunnen zelfs leiden tot afname van het IQ", zegt wethouder Marjolein Moorman.

Problematische schulden

Meer dan 8000 mensen in Amsterdam zitten nu in een schuldhulpverleningstraject. En 25.000 Amsterdammers hebben op dit moment moeite hun vaste lasten te betalen. De wethouder denkt dat dit slechts het topje van de ijsberg is. Het duurt gemiddeld vijf jaar voordat iemand met problematische schulden zich meldt. Inmiddels is zo'n schuld door boetes opgelopen naar gemiddeld 26.000 euro in Amsterdam.

"Iemand in de bijstand kan maximaal 50 euro per maand aflossen. Een schuld van 26.000 euro is dan onmogelijk af te lossen", zegt Moorman. Alleen al de schuld aflossen, zonder rente, zou meer dan 40 jaar duren. De wethouder hoopt dat met deze pauzeknop mensen met schulden zich eerder melden bij de schuldhulpverlening. Vooral nu veel instanties verwachten dat het schuldenprobleem door corona zal toenemen.

De Kredietbank

Mensen die zich melden bij de schuldhulpverlening kunnen in aanmerking komen voor een schuldsaneringsprocedure. Mensen betalen in 3 jaar wat ze volgens de schuldhulpverlener kunnen betalen aan de Kredietbank die het weer verdeelt over de schuldeisers. Het afgeloste bedrag is vaak veel lager dan de oorspronkelijke schuld.

Maar dat leidt volgens de wethouder niet persé tot extra kosten. "Er zijn eigenlijk geen kosten mee gemoeid. Zo'n schuld bestaat voornamelijk uit boetes. Het totale schuldbedrag is vijf keer zo groot als de daadwerkelijke schuld. Schulden zijn een industrie geworden."

Ook Amsterdammers met kleinere schulden kunnen zich melden. Zij kunnen een bedrag tot 5000 euro lenen bij de Kredietbank waarmee de schulden in een keer worden kwijtgescholden. Vervolgens kunnen ze de Kredietbank in termijnen en tegen een lagere rente weer afbetalen.

Kanttekening

Schuldenlector aan de Hogeschool Utrecht, Nadja Jungman, is voorzichtig positief, maar plaatst wel een kanttekening. "Als je wil dat mensen met problematische schulden zich melden, dan moet je ze ook echt helpen. Het schuldhulpverleningsapparaat moet zijn zaken dan wel echt op orde hebben."