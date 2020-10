Morgen geen nieuwe maatregelen tegen corona

Het kabinet maakt morgen vrijwel zeker geen nieuwe ingrijpende maatregelen bekend om de coronapandemie te stoppen. Ingewijden melden dat premier Rutte en minister De Jonge zich morgenavond om 19.00 uur beperken tot een korte verklaring. Daarna staan ze de pers te woord.

Volgens de ingewijden zit er geen groot nieuws in die verklaring. Gisteren werd al duidelijk dat het kabinet het nog te vroeg vindt om conclusies te trekken uit de besmettingscijfers. Op zijn vroegst aan het eind van deze week zal helder zijn wat het effect is van de maatregelen die twee weken geleden werden afgekondigd, zoals het sluiten van de horeca en het verbieden van alcoholverkoop na 20.00 uur.

De meest betrokken ministers hebben morgenochtend wel een corona-overleg. De technische briefing door deskundigen van onder meer het RIVM in de Tweede Kamer gaat woensdag vooralsnog wel door, net als het debat over de situatie dat later die dag staat gepland.