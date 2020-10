'Draconische coronamaatregelen': wat staat ons te wachten?

Groepen: nog maar met twee bij elkaar, pretparken en musea dicht

Belangrijkste leidraad bij wat er gaat gebeuren als de huidige besmettingsgraad aanhoudt of zelfs oploopt, is de zogenoemde routekaart die het kabinet eerder deze maand naar buiten bracht. Daar staat onder meer op wat "te overwegen" is bij een lockdown.

Uit de routekaart blijkt bijvoorbeeld uit dat groepsgroottes op straat verder kunnen worden teruggebracht om te voorkomen dat mensen elkaar opzoeken en besmetten. Waar een groep nu nog uit vier personen van verschillende huishoudens mag bestaan, worden dat er dan maximaal twee.

Locaties met veel bezoekersstromen, zoals recreatieterreinen (vakantieparken uitgezonderd), pretparken en musea moeten de deuren mogelijk sluiten. Dat geldt ook voor onder meer sauna's en seksclubs. Het advies wordt verder om alleen nog te reizen in binnen- en buitenland als dat dringend noodzakelijk is.

Over sluiting van winkels wordt op de routekaart niet gesproken, behalve over zaken waar de regels slecht worden gehandhaafd. Tijdens de 'eerste golf' bleven die in Nederland, anders dan in veel andere, gewoon open. Wel was er vaak zo weinig klandizie dat veel winkeliers alsnog hun deuren sloten.

Ook de instelling van een avondklok lijkt tot nu toe te ontbreken op het lijstje van het kabinet, alleen al vanwege de associaties met de Tweede Wereldoorlog. Toch zijn er volgens epidemioloog Patricia Bruijning zo nodig zeker argumenten voor te bedenken. "Achter de voordeur kun je niet handhaven, maar je kunt dan wel voorkomen dat mensen zich bijvoorbeeld na 23.00 uur naar zo'n voordeur begeven waarachter een feestje wordt gevierd."