Premier Rutte: uitspraak Erdogan over Macron onacceptabel

Erdogan uitte zijn kritiek op Macron zaterdag in een tv-toespraak. "Wat is Macrons probleem met de islam en moslims?", vroeg de Turkse president zich af. "Hij heeft psychische hulp nodig." Erdogan stelt dat de Franse overheid bezig is met een heksenjacht tegen moslims.

Frankrijk reageerde door zijn ambassadeur uit Ankara terug te roepen. Ook de EU keurde de uitspraken van Erdogan af en roept hem op te stoppen met deze "gevaarlijke spiraal van confrontatie".

Maar dat lijkt hij niet van plan te zijn. Vanmiddag deed Erdogan een oproep aan alle Turken om geen Franse producten meer te kopen.

Terreuraanslag

De diplomatieke ruzie draait om de maatregelen die de Franse regering heeft aangekondigd na de onthoofding van de leraar Samuel Paty door een extremistische moslim.

De Franse regering stelt onderzoeken in naar mensen en organisaties die sympathie of begrip hebben getoond voor de terreuraanslag. Ook komen er maatregelen tegen extremistische moslimverenigingen en moskeeën die de islam belangrijker vinden dan de democratie. Macron zei dat de islam een religie is die wereldwijd in een crisis verkeert.

'Knettergek, totally nuts'

PVV-leider Wilders, die een spotprent van Erdogan rondstuurde, ligt ook onder vuur van de Turkse regering. Onder anderen de minister van Buitenlandse Zaken Çavusoglu noemt hem een fascist en zei gisteren dat het tijd is om een eind te maken aan fascistische politici in Europa.

Inmiddels worden er Turkse filmpjes gedeeld waarin iemand zijn voeten veegt aan deurmatten met daarop "fascist Geert Wilders" en "fascist Emanuel Macron" erop. Wilders reageert daarop met "knettergek, totaly nuts".