Duurste Nederlandse film gaat (toch) in première voor Kerst

De makers van de duurste Nederlandse film in jaren, De Slag om de Schelde, laten de film toch voor de Kerst in première gaan. Een opmerkelijke keuze, omdat er vanwege de coronamaatregelen maximaal dertig bezoekers in een bioscoopzaal mogen zitten. De investering van ruim 14 miljoen euro in de Nederlandstalige film kan met die bezoekersaantallen niet worden terugverdiend.

Het epos gaat over drie jonge mensen in de Tweede Wereldoorlog, tijdens de strijd om het gebied van de Scheldemonding in 1944. De paden van een Engelse piloot, een Zeeuws meisje in het verzet en een Nederlandse jongen die voor de nazi's vecht, kruisen elkaar in die slag, waarbij 10.000 mensen omkwamen.