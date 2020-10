Tienduizenden evacuaties op Filipijnen vanwege orkaan

In de Filipijnen hebben zeker 25.000 mensen hun huis moeten verlaten vanwege orkaan Molave. Ze moesten schuilen in scholen en overheidsgebouwen.

De orkaan trok met windsnelheden van gemiddeld zo'n 125 kilometer per uur over provincies ten zuiden van hoofdstad Manilla. Dorpen overstroomden, bomen waaiden om en er werden daken van huizen getrokken.

Er zijn nog geen berichten over slachtoffers, maar volgens de lokale autoriteiten wordt er zeker een persoon vermist.

Onderweg naar Vietnam

Inmiddels is de orkaan via de Zuid-Chinese Zee onderweg naar Vietnam. Meteorologen verwachten dat Molave boven zee weer iets krachtiger wordt, om boven Vietnam af te zwakken tot een tropische storm.

Wereldwijd tellen meteorologen dit jaar veel orkanen. Zo was de tropische storm Zeta, die in de buurt van Cuba ontstond, gisteren alweer de 27ste storm in het orkaanseizoen in de Atlantische Oceaan met een naam. Daarmee werd het recordjaar 2005 geëvenaard, ruim een maand voordat het seizoen afloopt op 30 november.