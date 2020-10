Chauffeurs: Uber-algoritmes bepalen wie ontslagen wordt

Uber laat zijn algoritmes bepalen welke chauffeurs moeten worden ontslagen. Daarvan beschuldigen drie Britse chauffeurs en een Portugese collega het bedrijf. Ze dienen vanochtend een aanklacht in bij de rechtbank in Amsterdam.

Geautomatiseerd mensen ontslaan mag niet, stellen de chauffeurs. Volgens de Britse en de Europese privacywet moet een mens zo'n ingrijpend besluit nemen en mag dat niet afhangen van de uitkomst van een algoritme.

Hoewel het Verenigd Koninkrijk zich terugtrekt uit de Europese Unie, geldt de Europese privacywet daar op dit moment nog wel.

Vlees en bloed

Uber ontkent dat het geautomatiseerd besluit welke chauffeurs moeten vertrekken. Maar volgens de chauffeurs is er geen sprake van 'betekenisvolle menselijke tussenkomst', wat wel vereist is: iemand van vlees en bloed moet meer doen dan een advies van een algoritme volgen.

De chauffeurs zouden zijn ontslagen nadat de Uber-algoritmes hadden uitgewezen dat ze zich schuldig maakten aan 'frauduleuze activiteiten'. Dat ontkennen ze.

Bovendien stellen ze dat Uber wel erg makkelijk over fraude spreekt. Als chauffeurs aangeboden ritten weigeren of strategisch uitloggen om hogere prijzen af te wachten, zou dat al fraude zijn. Die zogenoemde 'surge pricing' is bedoeld om extra chauffeurs aan te trekken.

Inzage in algoritmes

Eerder begonnen twee chauffeurs ook in Amsterdam al een rechtszaak. Ze wilden meer inzage in de werking van de Uber-algoritmes die hun werk bepalen.