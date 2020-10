Wilders en kring rond Erdogan maken elkaar op Twitter uit voor fascist

De reacties van de Turkse minister Çavusoglu van Buitenlandse Zaken en de woordvoerder van Erdogans AK-partij lieten niet lang op zich wachten. Çavusoglu liet weten dat het tijd is om een eind te maken aan fascistische politici in Europa. En AK-woordvoerder Çelik noemde het een plicht om de strijd aan te binden met "deze immorele fascisten".

In een toespraak tot een partijcongres deed Erdogan of hij Wilders toesprak: "Ken je grenzen. Fascisme staat niet in ons boek, fascisme staat in jouw boek."

Wilders reageerde op zijn beurt weer op de woorden van Erdogan. "Erdogan noemt me een fascist. Maar dat is zijn eigen gedachtengoed. Ik kom op voor onze vrijheid en verzet me juist tegen de onvrijheid van de totalitaire islamitische ideologie."

Oplopende ergernis over Frankrijk

De woordenwisseling komt op een moment van grote ergernis bij Erdogan en een deel van de islamitische wereld over de Europese reactie op een terreuraanslag in Frankrijk. Daar werd anderhalve week geleden een geschiedenisleraar onthoofd door een geradicaliseerde moslim, nadat die leraar Mohammedcartoons als lesmateriaal had gebruikt.