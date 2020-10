Weer opstootjes in Italië om coronaregels, nieuwe maatregelen verwacht

De ongeveer 250 betogers waren samengekomen na een oproep van het extreemrechtse Forza Nuova. Die groep spreekt van een gezondheidsdictatuur, omdat de regering strengere maatregelen tegen het virus overweegt.

Forza Nuova-leider Giuliano Fastellino zei kort voor het begin van de demonstratie expres de avondklok te negeren om zijn punt te maken. "Je maakt mij niet wijs dat er een minuut na middernacht ineens wel een virus is en een minuut eerder nog niet." Volgens hem schendt premier Conte de wet met strenger covidregels.

'Aandacht niet laten verslappen'

Een dag eerder was een protest tegen een avondklok in Napels al uitgelopen op ongeregeldheden. Daar gingen onder meer ondernemers de straat op omdat ze een faillissement vrezen door een lockdown

In Italië werden gisteren opnieuw een recordaantal besmettingen gemeld, 19.644. Premier Conte waarschuwde dat "onze aandacht niet mag verslappen". De verwachting is dat hij vandaag of morgen overgaat op strengere maatregelen voor heel Italië. Volgens Italiaanse media gaan scholen helemaal over op digitaal onderwijs, gaan nachtclubs dicht en wordt de horeca om 18.00 uur gesloten. Ook wordt burgers geadviseerd niet buiten hun eigen woonplaats te reizen.

Conte zegt er alles aan te willen doen om een volledige lockdown zoals eerder dit jaar te voorkomen.