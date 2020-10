Afghanistan: kopstuk al-Qaida gedood

Afghaanse veiligheidstroepen hebben een belangrijke al-Qaida-leider gedood, meldt de Afghaanse inlichtingendienst NDS. De Egyptenaar Abu Muhsin al-Masri werd gezien als de nummer 2 van de terroristische organisatie.

Masri werd in 2018 gezet op de lijst van meest gezochte terroristen van de Amerikaanse politiedienst FBI. Dat was op beschuldiging van het beramen van aanslagen op Amerikaanse staatsburgers en het lidmaatschap van een terroristische organisatie.

Abu Muhsin al-Masri werd volgens de Afghanen onlangs geliquideerd bij een operatie in de provincie Ghazni, in het oosten van het land. Details over de omstandigheden van zijn dood zijn niet bekendgemaakt.