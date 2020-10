Wegblijven Duitsers 'grote aderlating' voor Limburgse middenstand

Ook op de markt is de Duitse klandizie volgens viskraameigenaar Kees Karregat nagenoeg verdwenen. Dat komt voor hem neer op een omzetverlies van 80 procent, zo schat hij over de laatste weken.

Dumpen

"Ik sta hier met een brok in mijn keel en met knikkende knieën", zegt Karregat. "Je moet vis inkopen en dan maar afwachten of je verkoopt. En als het verkeerd loopt, kun je het 's avonds dumpen, want die handel kun je niet opnieuw invriezen."

De groenteboer op de markt zegt dat hij nog maar de helft van zijn normale omzet haalt. Terwijl het de afgelopen twee weken juist herfstvakantie was over de grens in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Normaal gesproken zijn dat de weken waarin de zaken goed lopen voor marktkooplui en winkeliers. "Maar nu bleven die Duitse klanten weg", zegt de eigenaar van de groentekraam.

Nederland 'risicogebied'

Sinds 15 oktober is Nederland door Duitsland als risicogebied aangemerkt vanwege het hoge aantal besmettingen. Sinds 17 oktober zijn alleen nog maar noodzakelijke, niet toeristische reizen toegestaan. Wie de grens over wil steken naar Duitsland moet daarvoor een negatieve coronatest presenteren.

Grensverkeer uit Noordrijn-Westfalen dat korter dan 24 uur in Nederland verblijft, hoeft zich niet te verplicht laten testen bij terugkomst. Maar nu ook bij de oosterburen het aantal dagelijks gemelde besmettingen flink oploopt, is het de vraag hoeveel Duitsers daar gebruik van maken voor boodschappen of om te winkelen.

Zolang ze zich houden aan de coronaregels, zijn Duitse consumenten wat de provincie Limburg betreft van harte welkom. "Je ziet overal dat de omzet enorm terugloopt, daarom is het ook belangrijk dat we met elkaar dingen blijven kopen", zegt Joost van den Akker, gedeputeerde economie. Want dat is volgens de gedeputeerde de enige manier om de impact van de coronacrisis op ondernemers zo veel mogelijk te beperken.