Toekomstig coronavaccin kwetsbaar, transportsector bereidt zich voor 

Ondanks de onzekerheden, is een aantal bedrijven in Nederland al begonnen met investeringen om op tijd klaar te zijn voor als de vaccins op de markt komen. Zo heeft vervoerder DHL al 'supervrieskasten' geplaatst in zijn healthcare & lifescience campus in Nijmegen. Ook heeft het bedrijf extra vluchten voorbereid tussen Europa, de Verenigde Staten en Azië.

Concurrent UPS is de opslagcapaciteit in het magazijn in Roermond flink aan het uitbreiden. Uiteindelijk moeten daar miljoenen vaccins kunnen worden opgeslagen.

Ook kleinere bedrijven durven al de portemonnee te trekken om straks niet de boot te missen. Zo heeft farma-vervoerder Rutges Cargo, de oplevering van een magazijn van 4000 vierkante meter om medicijnen en vaccins op te kunnen slaan, sterk naar voren gehaald. "Eigenlijk stond dit voor 2022 gepland, maar we willen klaar zijn als de coronavaccins beschikbaar komen", zegt Stef Blommaart van het bedrijf, dat gevestigd is bij Schiphol.

Liever vandaag dan morgen

Dat geldt niet voor alle bedrijven. Twisk van Cyberfreight vindt het te vroeg om nu al extra vriezers aan te schaffen. "Daarvoor zijn er te veel onzekerheden."

Wel is het noodzakelijk om nu gezamenlijk plannen te maken, zegt hij. "Het zou fijn zijn geweest als we daarvoor meer tijd hadden gehad. Maar het is in ons aller belang dat het vaccin liever vandaag dan morgen op de markt komt. De logistieke sector past zich daarop aan."