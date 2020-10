Teststraat Breda beklad, medewerkers uitgescholden

Medewerkers van de corona-teststraat in Breda zijn uitgescholden en geïntimideerd. Ook zijn er borden in de teststraat vernield en beklad. Dat melden de GGD West-Brabant en burgemeester Paul Depla.

Depla is niet te spreken over de actie. "Te triest voor woorden. Toon respect voor onze mensen in de zorg", schrijft hij op Twitter.