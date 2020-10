Model voor Sneeuwwitje op 101-jarige leeftijd overleden

De vrouw die model stond voor Disney's Sneeuwwitje is op 101-jarige leeftijd overleden. Marge Champion was 14 toen ze tekenaars voordeed hoe de hoofdpersoon van de baanbrekende animatie moest bewegen.

Champion speelde allerlei scènes uit de film zodat de tekenaars haar bewegingen en houding precies konden natekenen. Van de optredens werden filmopnames gemaakt die nauwkeurig overgetrokken werden als referentiemateriaal voor natuurlijke bewegingen. Champion werd zo de oermoeder van alle Disneyprinsessen.

De methode gaf de eerste avondvullende tekenfilm een opvallend realistische uitstraling. Tot dan toe waren tekenfilmkarakters veel meer cartoonesk, zoals Betty Boob of Mickey Mouse. Met deze nieuwe ontwikkeling werd de tekenfilm ineens serieus genomen: Disney kreeg er een speciale ere-Oscar voor, een grote en zeven kleintjes.

Danscarrière

Champion was door een talentjager van Disney ontdekt tijdens een klas van haar vader, die dansleraar was in Hollywood. Uit 300 meisjes werd zij gekozen om de titelrol uit te beelden. Ze kreeg tien dollar per dag om elke maand een paar dagen langs te komen. Disney mocht ze 'Uncle Walt' noemen.

Op een fel verlicht podium danste, zong en rende Champion, soms begeleid door acteurs die de dwergen speelden. "Als Sneeuwwitje doodsbang door een bos moest rennen, hingen ze touwen op aan een waslijn, zodat ik die aan de kant kon duwen. Als ik moest knielen bij een bedje stond er een veldbed. Het was allemaal erg eenvoudig."

In het jaar dat de film in première ging, trouwde Champion op 17-jarige leeftijd met een van de animatoren, de 12 jaar oudere Art Babbitt. Het huwelijk strandde enkele jaren later omdat Babbitt een gezin wilde stichten, maar Champion aan haar danscarrière wilde werken.