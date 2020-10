20 jaar cel voor wapenleverancier bloedbad San Bernardino

Een rechtbank in Californië heeft twintig jaar cel opgelegd aan een man die wapens regelde voor het echtpaar dat vijf jaar geleden een aanslag pleegde in San Bernardino. Met de wapens schoten ze in december 2015 veertien collega's van de mannelijke dader dood.

De schutters, die zelf omkwamen door politiekogels, waren geradicaliseerde moslims die al langer met aanslagplannen rondliepen. De nu veroordeelde man was daarvan op de hoogte: ze waren jarenlang bevriend en ze beraamden samen ook aanslagen, die ze overigens nooit uitvoerden.

Valse verklaring

Op het moment dat de twee de aanslag pleegden in San Bernardino hadden ze geen contact meer met de man. Maar de vuurwapens die ze gebruikten, had hij een paar jaar eerder speciaal voor hen gekocht.

De rechter zegt dat de man niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het bloedbad, maar veroordeelt hem wel voor het verschaffen van wapens aan terroristen. Ook is hij schuldig bevonden aan het afleggen van een valse verklaring. In eerste instantie had hij gezegd dat hij de bewuste wapens voor zichzelf had aangeschaft.

Kerstviering

De aanslag eind 2015 was op een kerstviering voor medewerkers van een zorgcentrum. Behalve veertien doden vielen ook 22 gewonden. De schutters werden enkele uren later doodgeschoten door agenten. Een paar weken later werd de nu veroordeelde man opgepakt. Hij zit sindsdien vast.