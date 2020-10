Ook Sudan normaliseert banden met Israël

In navolging van twee andere Arabische landen zal ook Sudan de diplomatieke banden met Israël normaliseren. Dat kondigde de Amerikaanse president Donald Trump vanavond aan na een telefoongesprek met de leiders van Israël en Sudan.

Het aangaan van betrekkingen tussen de beide landen volgt op de toezegging van de Verenigde Staten dat het Sudan van een lijst haalt met landen die terrorisme ondersteunen. Daardoor wordt het waarschijnlijk aantrekkelijker voor bedrijven om zaken te doen in het land.

'Begin van nieuw tijdperk'

Tot op heden waren er geen officiële relaties tussen Israël en Sudan, die in de vorige eeuw nog met elkaar in oorlog waren. Na de Zesdaagse Oorlog met Israël in 1967 kwamen Arabische landen in de Sudanese hoofdstad Khartoem bijeen om een gezamenlijke verklaring op te stellen: geen vrede, geen erkenning en geen onderhandelingen met Israël.

Met de deal is Sudan het derde Arabische land in enkele maanden tijd dat diplomatieke betrekkingen aanknoopt met Israël, na de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein. Egypte en Jordanië hadden al langer banden met Israël.

De Israëlische premier Netanyahu noemt de overeenkomst met Sudan het begin van een nieuw tijdperk. Volgens hem zullen delegaties van beide landen elkaar snel ontmoeten.

Kritiek in Arabische wereld

In de Israëlische politiek kunnen de akkoorden op brede instemming rekenen. Maar in de Arabische wereld is veel kritiek te horen op de normalisering. Eerder hebben de Arabische landen afgesproken Israël pas te erkennen na de oprichting van een onafhankelijke Palestijnse staat.

Volgens de Palestijnse politicus Wasel Abu Youssef is de deal tussen Sudan en Israël dan ook "een nieuwe steek in de rug van het Palestijnse volk". Eerder reageerden Palestijnse leiders ook al kritisch op de akkoorden tussen Israël en de Arabische Golfstaten.

Voor Trump is het akkoord een opsteker aan de vooravond van de Amerikaanse verkiezingen. Op 3 november neemt de president het op tegen zijn Democratische uitdager Joe Biden.