Vijf minderjarigen opgepakt voor in elkaar slaan 15-jarige jongen

Op de Nieuw Bonedijkelaan in #Vlissingen werd maandag een jongen (15) door een groep in elkaar geslagen en geschopt. We hebben vijf jongens gearresteerd. Op de social media circuleert een filmpje van dit incident. Het is beter om deze te verwijderen. https://t.co/kqguLjP0YR