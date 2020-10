Suriname blut, geen geld meer om rente voor lening te betalen

Suriname heeft geen geld meer om de rente op een lening van 465 miljoen euro te betalen. Het land moet 22 miljoen euro afrekenen, maar dat geld is er niet. Dat komt onder meer door wanbeleid van de vorige regering, staat in een verklaring van het Surinaamse ministerie van Financiën.

Oud-president Bouterse gaf een groot deel van de overheidsinkomsten in onderpand aan crediteuren en daardoor zit het land in grote problemen. Bouterse sloot voor ruim 2,5 miljard euro aan buitenlandse leningen af. Ook nam hij vlak voor de verkiezingen nog een paar duizend ambtenaren extra aan. Dat kost Suriname bijna zeven miljoen euro per maand.

"De overheidsschuld is naar een historisch niveau gestegen, en toch werd er verder geleend, ondanks ernstige macro-economische en financiële onevenwichtigheden", staat in de verklaring van het ministerie.

Met schuldeisers zoeken naar oplossing

Door de coronacrisis is de financiële situatie de afgelopen maanden verder verslechterd.

De huidige president, Santokhi, praat nu met schuldeisers over een oplossing voor het betalen van de rente. Hij hoopt binnen dertig dagen duidelijkheid te hebben. Ook is er overleg met het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Suriname is bezig om economische hervormingen door te voeren. Volgens de regering moet dat leiden tot een betere financiële situatie, extra banen en een hogere levensstandaard van de bevolking.