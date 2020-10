Pinstoring in winkels Albert Heijn, Etos en Gall&Gall

Door een netwerkstoring kan er in alle winkels van Albert Heijn, Etos en Gall&Gall niet worden gepind. De storing zou zijn veroorzaakt door een probleem met het netwerk.

"Heel vervelend, zeker in deze tijd waar veel mensen alleen een pinpas bij zich hebben", zegt een woordvoerder. Contant afrekenen kan wel.

De pinstoring treft ook de AH To Go winkels. Het is nog onduidelijk wanneer de storing is opgelost. Klanten die online boodschappen hebben besteld, kunnen bij de levering nog wel met pin betalen. Dat gebeurt via een mobiel pinapparaat.