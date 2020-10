Cruciale week voor Europees beleid landbouwsubsidies: moeten boeren vergroenen?

Het is de grootste subsidiepot van de Europese Unie: de steun voor landbouw. Meer dan 350 miljard euro zit er de komende zeven jaar in. Een groot deel van die subsidie wordt gegeven aan boeren als directe inkomenssteun.

Deze week is cruciaal voor het EU-beleid voor boeren voor de komende zeven jaar. De discussies gaan over allerlei thema's. Om twee voorbeelden te noemen: mogen vegaburgers nog burgers heten? En willen we nog miljoenen euro's subsidie geven aan investeerders of particulieren die al miljonair zijn? Maar het centrale punt is toch vooral de vergroening van de landbouw de komende jaren.

De Europese Commissie heeft in zijn Green Deal overkoepelende doelen voor heel Europa gesteld. Eurocommissaris Frans Timmermans wil minder CO2-uitstoot, meer biodiversiteit en meer bossen. Maar dat uitspreken is de makkelijkste stap. Met wetgeving voor sectoren moeten die doelen vervolgens worden gehaald. De landbouw is daarin een heel belangrijke sector.

Weilanden vol vogels

In Dussen, Noord-Brabant, laat Meeuwis Millenaar zien wat je als boer kunt doen voor biodiversiteit. In verschillende stroken staat hogere begroeiing. Tarwe, maïs en zonnebloemen bijvoorbeeld. "Hier, deze zonnebloem is al half leeggegeten door de vogels", laat Millenaar zien. "Dat gebruiken ze als wintervoedsel." Tussen de stroken groeit luzerne, een plant die stikstof vasthoudt.

En het resultaat mag er zijn. Vogelaars laten op websites weten dat in de weilanden van Millenaar allerlei vogels terug te vinden zijn. "De ruigpootbuizerd, veel veldleeuweriken. Het is mooi om als boer te zien dat je omgeving daar ook naar kijkt."

Wat de linkse partijen in het Europees Parlement betreft is dit de toekomst. Niet voor een klein groepje boeren, zoals nu nog het geval is, maar voor alle boeren. Het huidige beleid is niet meer te verantwoorden, vindt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. "We moeten meer eisen aan dat geld gaan stellen. Als een van de grote doelen van de EU een groenere economie is, dan moet de landbouw daar ook aan meedoen."