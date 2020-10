Duizenden Japanse bladvlooien in natuur om Japanse duizendknoop te bestrijden

"We beginnen met een David en Goliath-situatie. De insecten zijn heel klein en teer, zo groot als een luis, ze zouden opgegeten kunnen worden of het kan ineens gaan vriezen. In de klimaatzaal, met constante temperaturen en vochtigheid, werkte het fantastisch. Of het in de natuur ook zo gaat werken, moeten we afwachten." Vos hoopt dat de dieren ergens de komende jaren echt kunnen worden ingezet. "Als het lukt, gaan we ze massaal kweken en loslaten."

Verstoren

Het is volgens Vos voor het eerst dat een exotisch organisme in de natuur mag worden uitgezet om een schadelijke plantensoort te bestrijden. Er gingen jaren aan vooraf vanwege onder meer nationale en internationale afspraken en regelgeving. "Het is niet eenvoudig om een insect te selecteren en los te laten op een plek waar die niet hoort, eerst moet je uitsluiten dat andere planten en insecten er last van krijgen. We hebben het op meer dan 100 plantensoorten getest. Daar nam de bladvlo geen hapje van."

Op welke drie locaties door Nederland de bladvlooien worden uitgezet, wil Vos niet zeggen. De onderzoekers zijn bang dat mensen de proef dan komen verstoren. "Er zijn allerlei opinies over dit soort werk, sommige mensen zeggen dat er geen exoten moeten worden toegevoegd. Je zou de proef helemaal kunnen verstoren als je erdoorheen gaat banjeren."