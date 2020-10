Amerikaanse rivierkreeft veroorzaakt overlast in Nederland door te laat ingrijpen

Ivo Roessink van Wageningen Universiteit heeft er weinig vertrouwen in dat vissers de overlast van de rivierkreeft kunnen oplossen. "De visserij is een commerciële activiteit van de visser zelf. Die vangt niet alle kreeften weg tot een niveau waarop hij volgend jaar niet meer kan vissen, want het is zijn broodwinning. Moet er toch verder doorgevist worden, dan zal een andere partij, zoals een waterschap, dit wellicht moeten ondersteunen zodat er een win-winsituatie ontstaat."

Volgens de woordvoerder van het ministerie wordt er continu nagedacht over hoe de groei van de kreeften verder kan worden ingedamd. "We zijn ook in gesprek met de waterschappen en hulp van de VNG is ook meer dan welkom."