Leger verplaatst zich met grote voertuigen over Nederlandse snelwegen

Tientallen militairen en defensievoertuigen trekken vandaag en morgen dwars door Nederland. Ze horen bij Zebra Sword, een grote landmachtoefening die volgende week begint.

Eigenlijk zou de oefening in Duitsland gehouden worden, maar vanwege het coronavirus gebeurt dat dit jaar in Nederland. Vanuit Havelte (Drenthe) reden twee colonnes naar Amersfoort.

Niet vaak rijden de militaire voertuigen zulke grote afstanden op de openbare weg. Vaak worden de tanks op de trein gezet naar de oefenlocatie. "Wat vooral bijzonder is voor onze chauffeurs, is dat er ook ander verkeer op de weg is. Iets wat je op een oefenterrein natuurlijk zelden ziet", vertelt overste Maikel Vrenken tegen RTV Drenthe. Hij is de bataljonscommandant.

Daarom is het volgens Vrenken een goede oefening. "Deze militairen staan stand-by om voor de NAVO ingezet te worden. Binnen 30 dagen moeten wij klaar kunnen zijn voor een NAVO-inzet. Als we dat doen, dan hebben we ook dit soort verplaatsingen."