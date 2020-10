Politie rolt drugslabs op in Noord-Brabant, zes arrestaties

Het laboratorium in Mill bevond zich in een schuur die vol stond met apparatuur waarmee synthetische drugs worden gemaakt. Daar is een persoon aangehouden.

Het onderzoek naar de twee laboratoria is nog in volle gang. Een zwaarbewapend politieteam bewaakt vanavond het drugslab in Mill. "Het drugslab is later op de middag gevonden. Nog niet alles is opgeruimd, zo staan er nog ketels en bepaalde grondstoffen", legt een woordvoerder van de politie uit aan Omroep Brabant. "We willen niet dat andere criminelen de boel leeghalen om drugs mee te maken."