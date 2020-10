Jumbo-eigenaar wil dat HEMA buitenlandse avonturen tempert

Volgens Van Veen is de combinatie Jumbo-Hema een logische. "Hema is een hartstikke mooi merk", zegt Van Veen. "Qua positionering en qua klanten past het goed bij elkaar. Je kunt je voorstellen dat als je enthousiast bent over Jumbo, je ook enthousiast bent over Hema."

Toch ziet de familie ook risico's in de deal, daarom is ervoor gekozen om HEMA niet volledig door Jumbo te laten overnemen. Sinds 2013 lijdt de warenhuisketen verlies. "We zullen veel dingen anders moeten doen. Er zal in de thuismarkten geïnvesteerd moeten worden. Wellicht is een volledige overname over een paar jaar wel aan de orde, daar is nu niks over afgesproken."

Zonder Marcel Boekhoorn

Miljardair Marcel Boekhoorn was tot deze zomer eigenaar van HEMA. Hij heeft met Jumbo en Parcom meegepraat om mee te doen met deze deal, zegt Van Veen . "We hebben diverse malen gesproken, maar uiteindelijk is er besloten om verleden en toekomst te scheiden. Dat is in goed overleg gegaan."

Jumbo zegt de komende tijd nog wel serieus in gesprek te gaan met de mensen achter 'Het Enige Nederlandse Alternatief' (HENA), een burgerinitiatief dat het warenhuis in Nederlandse handen wil houden. "Het zijn per slot van rekening allemaal fans en ambassadeurs van Hema. We zullen gaan bespreken in hoeverre zij een actieve rol kunnen gaan vervullen. Een formele rol in het eigendom en de aansturing van het bedrijf zie ik echter niet zo snel voor me", zegt Van Veen.

De komende tijd is Van Veen volop bezig om banken mee te krijgen met de overname. De uitkomst is onzeker. "In deze tijden van crisis en corona is dat nog geen sinecure", zegt hij.