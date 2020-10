Veel vragen bij Nederlandse leraren na onthoofding Franse docent

Wel spotprenten tonen

"We zagen thuis op het journaal dat die Franse leraar was vermoord", zegt docent maatschappijleer Rob Molenkamp uit Amersfoort. "Dat nieuws komt echt binnen. Mijn vrouw zei meteen: 'Maar Rob, jij praat in de klas ook over de spotprenten. Heeft dit gevolgen voor jouw lessen?' Ik ben nuchter, maar enige angst of voorzichtigheid zit nu toch in mijn achterhoofd."

Molenkamp stopt niet met het laten zien van de spotprenten die onder meer in het Franse satirische blad Charlie Hebdo stonden: "Ik laat me niet weerhouden door zoiets gruwelijks." De leraar is van plan om binnen het thema democratie dat binnenkort start, de cartoons te laten zien.

"De bedoeling daarvan is om een discussie te starten", legt hij uit. "Ik zeg dan: 'Jongens, precies vanwege wat ik nu doe, is iemand vermoord. Een leraar is onthoofd. Wat zegt dat over onze democratie?' Maar ik geef er wel context bij. Een cartoon simpelweg laten zien om effectbejag lijkt me niet verstandig."

"Mijn stijl van lesgeven is om een stelling makkelijk de groep in te gooien", voegt Molenkamp toe. "Maar nu vraag ik me af of wij leraren genoeg in de gaten hebben welke gevoeligheden er leven, bijvoorbeeld onder leerlingen met een andere culturele achtergrond, om deze discussie verantwoord te brengen?"