Belgische grafschennis: graven gebruikt als stortplaats voor bouwafval

In het Vlaamse plaatsje Beernem is bouwafval ontdekt in een aantal graven. Die blijken te zijn opengemaakt en vervolgens volgestort met van alles: van mengkranen tot stukken zink en oude radio's, meldt de VRT.

De gemeente kreeg een paar dagen geleden een tip dat op de begraafplaats Sint-Amandus in het plaatsje bij Brugge een aantal grafstenen een beetje waren verschoven. Toen bleek dat minstens 18 grafzerken beschadigd waren, werd de begraafplaats gesloten voor nader onderzoek.

De burgemeester liet alle duizend grafzerken op de zeven begraafplaatsen van Beernem controleren en de politie ontdekte 22 geschonden graven, op Sint-Amandus en op nog een begraafplaats in de gemeente. De afdekplaat van de opbouw was losgemaakt en de ruimte eronder vol bouwafval gestort, meldt de gemeente Beernem.

Dumpen al even bezig

Wie dat gedaan heeft en waarom is nog niet duidelijk. De grafstenen zijn erg zwaar. "Als ze wilden sluikstorten, dan zijn er eenvoudigere mogelijkheden", zegt de burgemeester tegen de VRT. Het gaat niet om gestolen goederen, zegt de politie. Die denkt dat het dumpen al even bezig was. Doordat de schade aan de graven meeviel, was het niet eerder opgevallen.

De schade is inmiddels weer hersteld, meldt de gemeente. Het politieonderzoek naar de daders loopt nog.