Deens-Duitse tunnel wordt de langste afgezonken tunnel ter wereld

In Denemarken is een begin gemaakt met de voorbereidingen voor de bouw van de langste afgezonken tunnel ter wereld.

De Fehmarnbelttunnel komt tussen Duitsland en Denemarken onder de Fehmarnbelt in de Oostzee, waar het verkeer nu nog gebruik moet maken van de veerdienst tussen Puttgarden en Rødby.

De tunnel wordt niet geboord, zoals de Kanaaltunnel tussen Frankrijk en Engeland, maar opgebouwd uit delen die worden afgezonken op de zeebodem. Er wordt al ruim 10 jaar aan getekend en gepland. Het wordt meteen ook de langste gecombineerde weg- en spoortunnel ter wereld met dubbelbaans snelwegen en twee geëlektrificeerde spoorlijnen.

Sneller naar Kopenhagen

Het maakt reizen tussen Duitsland en Denemarken veel sneller. "Als je vandaag een treinreis van Kopenhagen naar Hamburg zou maken, zou je dat ongeveer 4,5 uur kosten", zegt technisch directeur Jens Ole Kaslund van het Deense staatsbedrijf dat verantwoordelijk is voor het project tegen CNN. "Als de tunnel klaar is, duurt dezelfde reis 2,5 uur."



Dezelfde reis met de auto zal ongeveer een uur sneller zijn, omdat automobilisten niet in de rij hoeven te staan voor de veerboot. Nu staan er in het weekend en de zomer vaak lange wachtrijen voor de pont, die zo'n 45 minuten over de overtocht doet. Als de tunnel is gebouwd, duurt de oversteek zeven minuten met de trein, en tien minuten met de auto.

Klaar in 2029

De tunnel van 18 kilometer, die officieel de Fehmarnbelt Fixed Link heet, komt zo'n 40 meter onder het wateroppervlak. Volgens planning zijn zo'n 3000 mensen nodig om hem te bouwen en het budget bedraagt ruim 7 miljard euro.

Als eerste wordt nu op het Deense eiland Lolland een nieuwe haven aangelegd. Begin volgend jaar wordt begonnen met de bouw van een fabriek op het eiland, waar de tunneldelen worden gemaakt. Het aanleggen van de tunnel zelf begint pas in 2023. Het project moet in 2029 klaar zijn.

Voor de liefhebber is het bouwproces de komende jaren te volgen via een livestream op YouTube.