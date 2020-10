Randstad heeft duizenden uitzendkrachten terug aan het werk

Uitzendbureau Randstad heeft veel uitzendkrachten die werkloos raakten door de coronacrisis weer terug aan het werk. Het uitzendbureau ziet dat de vraag naar uitzendkrachten zich wereldwijd herstelt.

"In Nederland hadden we zo'n 18.000 mensen thuiszitten", zegt bestuursvoorzitter Jacques van den Broek. "Daarvan zijn nu zo'n 3000 tot 4000 niet geplaatst. We richten ons vooral op de mensen boven de 25 jaar die meer dan 25 uur per week werken. Die zijn echt afhankelijk van die baan en van die groep hebben we de overgrote meerderheid inmiddels terug."

Het uitzendbureau maakte in het derde kwartaal 104 miljoen euro winst, terwijl er een kwartaal eerder nog 57 miljoen euro verlies werd geleden. Het bedrijf is actief in bijna 40 landen.

Krapte in de logistiek

"We zien het herstel breed in de markt wereldwijd en dat zien we in oktober verder doorzetten. In elk land waar we actief zijn, Noord-Amerika, Frankrijk, Italië... In Nederland minder, maar Nederland is ook minder geraakt dan die andere landen."

Een effect van de nieuwe coronamaatregelen ziet hij niet terug in de cijfers. Sterker nog, het bedrijf verwacht verder herstel in het vierde kwartaal en denkt dat het in bepaalde sectoren moeilijk wordt om personeel te vinden.

"De onderliggende schaarste die er voor corona was zien we terug komen", zegt Van den Broek. "Het wordt bijvoorbeeld moeilijk de piek aan het eind van het jaar in de logistiek te bemensen."

Ander werk

Tegelijkertijd zijn sommige bedrijven nog volop bezig met reorganisaties. Het onderdeel bij Randstad dat mensen naar ander werk begeleidt groeit 100 procent vergeleken met vorig jaar. Het uitzendbedrijf ziet in bepaalde sectoren niet snel het werk terugkeren.

Van den Broek: "Het werk rondom Schiphol zien we niet snel terugkomen. Zeker als je daar werkt, moet je je afvragen of je niet in een andere sector aan het werk moet."