Britten willen proefpersonen besmetten met corona

Britse onderzoekers willen proefpersonen gaan besmetten met het coronavirus. Zo'n zogenoemd besmettingsexperiment zou sneller duidelijk kunnen maken of een vaccin werkt.

De onderzoekers zoeken negentig gezonde vrijwilligers van tussen de 18 en 30 jaar. Zij worden na inenting 24 uur per dag in de gaten gehouden.

Het zou wereldwijd het eerste onderzoek zijn waarbij deelnemers met het coronavirus worden besmet. De regering-Johnson betaalt er 37 miljoen euro voor.

Doel van het onderzoek, dat in januari moet beginnen, is in eerste instantie om te bepalen hoeveel virus er nodig is om een covid-besmetting te veroorzaken. Daarna zouden de onderzoekers kunnen kijken of coronavaccins die al ver zijn in hun ontwikkeling een infectie voorkomen.

Bij de lopende vaccinonderzoeken is het voor wetenschappers afwachten of proefpersonen in hun dagelijks leven besmet raken. Alleen in dat geval kunnen ze vaststellen of een vaccin werkt of niet. Het kan wel een jaar duren voordat er genoeg deelnemers besmet zijn geraakt om betrouwbare resultaten te geven.

Wetenschappers oneens

In het verleden zijn gezonde vrijwilligers vaker opzettelijk besmet, bijvoorbeeld met malaria. Onder wetenschappers woedt al maanden een debat of dit ook bij de ontwikkeling van het coronavaccin moet gebeuren. Voorstanders wijzen op de haast die gezien de omvang van de pandemie geboden is, terwijl tegenstanders onder meer stellen dat het coronavirus nog te nieuw en daarmee te gevaarlijk is om mensen mee te besmetten.

De Britse onderzoekers benadrukken dat ze er alles aan doen om de veiligheid van de deelnemers te waarborgen. Toezichthouders moeten het besmettingsexperiment nog goedkeuren.