Rechter wijst eis ondernemers af: horeca blijft voorlopig dicht

De rechter heeft de eis van een groep horecaondernemers om de horeca per direct te openen, afgewezen. Het besluit van de overheid om de horeca vier weken te sluiten, is volgens de rechtbank in Den Haag gegrond.

Het kort geding diende vanochtend en is aangespannen op initiatief van een Haagse ondernemer. Zeker 68 andere ondernemers sloten zich bij hem aan. De horecabazen eisten directe heropening van de horeca. De gedwongen sluiting zou disproportioneel zijn en de ondernemers zouden daardoor onevenredig worden geraakt.

De landsadvocaat erkende tijdens de zitting dat de maatregelen veel leed veroorzaken voor horecaondernemers, maar stelde dat de overheid niet anders kan. De oplopende aantallen besmettingen en ziekenhuisopnames moeten koste wat het kost worden teruggedrongen. Het sluiten van de horeca is daarbij volgens de overheid essentieel.

Teleurgesteld

De horecaondernemers reageren teleurgesteld op de uitspraak. "Iedereen is gefrustreerd. Mensen krijgen toch hoop als je zo'n kort geding aangaat", zegt Maarten Hamel, een van de ondernemers die de zaak aanspande. "We moeten helaas voorlopig toch blijven bezorgen."

De uitgebreide motivering van het besluit volgt binnen twee weken. De rechter wilde, gezien het tijdelijke karakter van de sluiting, zo snel mogelijk uitspraak doen.