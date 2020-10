8182 nieuwe coronabesmettingen, 171 meer dan gisteren

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 8182 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Gisteren meldde het RIVM nog 8011 nieuwe besmettingen.

In een week tijd zijn er 55.587 nieuwe positieve testen bij het RIVM gemeld. Een week eerder waren dat er 43.855. Dat is een toename van 27 procent. Vorige week was de relatieve toename groter, namelijk 60 procent.

De afgelopen week zijn er 269.753 tests afgenomen waarvan de uitslag bekend is. Van alle mensen die zich lieten testen, was een groter percentage positief. De afgelopen week was dat 14,4 procent procent. Een week eerder ging het om 13,6 procent.

Het zogenoemde besmettingsgetal R was op 2 oktober 1,22. Dat betekent dat 100 mensen samen 122 anderen besmetten. Alleen als de R onder de 1 zakt, neemt de verspreiding van het virus af.

1859 coronapatiënten in ziekenhuis

Er zijn 252 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen in het ziekenhuis, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Gisteren ging het om 184 nieuwe patiënten. Op de intensive care werden 32 nieuwe patiënten opgenomen, bijna allemaal mensen die zijn doorgestroomd vanaf de verpleegafdelingen. Gisteren kwamen er 38 nieuwe patiënten bij op de IC.

Hierdoor liggen er nu 1859 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 419 op de IC. Gisteren lager nog 1738 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 379 op de IC. Er zijn dus meer coronapatiënten opgenomen dan ontslagen.