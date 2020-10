Opnieuw melding van seksueel ongewenst gedrag tegen badmeester in Wezep

De politie heeft een tweede melding binnengekregen van seksueel ongewenst gedrag van een badmeester bij zwembad De Veldkamp in Wezep. Een maand geleden werd de man al op non-actief gezet na een melding van een ouder.

Wat er precies is voorgevallen, wil de politie niet vertellen "om alle betrokkenen in dit onderzoek te beschermen", zegt een woordvoerder tegen Omroep Gelderland. De man is niet aangehouden.

De politie gaat de zaak nu verder onderzoeken. "Dat betekent dat we bekijken of er bewijs te vinden is, dat aantoont dat er sprake was van grensoverschrijdend gedrag. Het onderzoek bestaat onder andere uit het horen van getuigen."

De badmeester werkt volgens sommige media ook bij andere zwembaden. De politie kan dat niet bevestigen, maar stelt wel: "Er zijn geen signalen dat op andere plaatsen iets is voorgevallen."

GGD staat open voor vragen van ouders

Ouders van zwemleerlingen in Wezep hebben na de eerste melding een brief ontvangen via de receptie van zwembad De Veldkamp. Daarin staat dat het gaat om een mogelijk incident met een jonge zwemleerling.

Bij de GGD is een speciaal telefoonnummer waar ouders mee kunnen bellen als ze zich zorgen maken of vragen hebben. "Op dit moment zijn er nog geen telefoontjes binnengekomen. Natuurlijk houden we contact met de verschillende partijen, maar ook wij wachten het onderzoek van de politie af", zegt een medewerker.

Zwembad De Veldkamp wil zolang het onderzoek loopt verder niet reageren.