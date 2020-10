Kort geding van Haagse horecazaak tegen de staat: 'Genoeg is genoeg'

De verplichte sluiting van restaurants moet per direct worden opgeheven. Dat zegt horecaondernemer Michael Meeuwisse. Hij is een van de initiatiefnemers van een kort geding dat vandaag dient. Volgens de restauranteigenaar kan de horeca het niet meer verdragen om op slot te gaan.

"Genoeg is genoeg", zegt Meeuwisse. "Het besluit komt niet overeen met wat ik elke dag in mijn zaak zag. De gasten zijn heel erg voorzichtig. Zij letten erop dat ze omgaan met de regels en wij natuurlijk ook."

Samen sterk

De moed zonk hem in de schoenen toen hij zijn restaurant voor de tweede keer moest sluiten, zegt de Haagse ondernemer. En toen hij het bericht voorbij zag komen dat het Outbreak Management Team het kabinet had geadviseerd om te onderzoeken of restaurants open mochten blijven, wilde Meeuwisse laten zien dat hij het niet eens was met het besluit.

Na een oproep op een YouTube-kanaal - waarop de coronapandemie wordt ontkend en het kabinet beticht wordt van terreur zaaien - sloten tientallen horecaondernemers zich bij de rechtszaak aan.

Meeuwisse: "Het is het moment om samen sterk te gaan staan en zeggen: wij snappen het beleid niet meer. Als we opengaan zullen we het advies van OMT ook weer volgen, met een maximaal aantal mensen en om 20.00 uur dicht. Maar op slot, dat kunnen we niet meer dragen."

Nijpende situatie

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) zegt er alle begrip voor te hebben dat Meeuwisse naar de rechter stapt. Een woordvoerder: "Dit laat zien hoe nijpend de situatie in de horeca is."

Toch sluit de branchevereniging zich er niet bij aan: "Wij kijken continu naar wat op het juiste moment de juiste beslissing is. Wij zijn in overleg met het kabinet en we pleiten voor meer maatregelen voor de gehele sector, niet alleen voor de restaurants."

De KHN heeft wel een advocaat ingeschakeld om onderzoek te doen naar een rechtszaak die afgelopen vrijdag in Berlijn diende. Daar spanden elf horecazaken een kort geding aan om de sluitingstijd van 23.00 uur van tafel te vegen. Met succes. Het was volgens de rechter niet juridisch te onderbouwen dat het vroeg sluiten van de horeca een wezenlijke bijdrage levert aan de bestrijding van het virus. De elf bars in kwestie mochten weer tot later open. De branchevereniging is nu aan het onderzoeken wat dit kan betekenen voor de horeca in Nederland.