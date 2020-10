Zakenreisaanbieder BCD schrapt ruim 3000 banen door coronacrisis

Zakenreisaanbieder BCD schrapt wereldwijd ruim 3000 van de 14.000 banen. Dat zegt oprichter John Fentener van Vlissingen in gesprek met het Financieele Dagblad. Hoeveel banen er in Nederland verloren gaan, is nog niet bekend. Het bedrijf krijgt een geldinjectie in de vorm van kapitaal vanuit de familie Fentener van Vlissingen en een kredietlijn. Om hoeveel geld het gaat is niet bekend.

BCD is zwaar geraakt door de coronacrisis. Door de pandemie liggen zakenreizen vrijwel stil en geniet videovergaderen de voorkeur boven elkaar in levende lijve ontmoeten. "We hebben heel dramatische maatregelen moeten nemen."

De omzet daalde aanvankelijk met 99 procent, zegt Fentener van Vlissingen, over het hele jaar is de omzet naar verwachting 75 procent lager. BCD is mondiaal na American Express en CWT de grootste aanbieder van zakenreizen.

Kleine winst in 2023

Het concern van de 81-jarige ondernemer lijdt dit jaar zwaar verlies en dat zal ook volgend jaar zo zijn, verwacht hij. "De eerste twee kwartalen zullen moeilijk blijven en daarna zal de omzet weer toenemen." Fentener van Vlissingen hoopt in 2022 quitte te spelen en het jaar erop weer een kleine winst te maken.

Er is niet alleen een ontslagronde; ook het aantal kantoren wordt teruggebracht en het personeel krijgt geen bonus.