'Dienstplicht' nu ook voor meisjes, prinses Amalia krijgt ook een uitnodiging

Dit jaar vallen meisjes voor het eerst onder de dienstplicht. Alle meisjes die in 2003 geboren zijn, krijgen deze week een brief van het ministerie van Defensie met de mededeling dat ze staan ingeschreven voor de militaire dienstplicht. Het gaat om iets meer dan honderduizend jonge meiden. Onder hen is ook prinses Amalia, die op 7 december 17 jaar wordt.

In de brief staat, net als in de brief die jongens al decennia krijgen, dat de militaire dienstplicht nog bestaat, maar dat de plicht om op te komen is opgeschort. De Tweede Kamer besloot in 2018 toch dat de dienstplicht ook voor meisjes moet gelden, vanwege de gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

Bijkomend voordeel is dat het ministerie van Defensie de meisjes kan wijzen op een carrière bij de krijgsmacht. Al jaren wordt daarop ingezet, maar slechts 10 procent van de militairen is nu vrouw. "Het neemt iets toe", zegt een woordvoerder van het ministerie, "maar het is lastig om vrouwen voor de krijgsmacht te vinden."