'Vier leerlingen vast na onthoofding Franse leraar'

In Frankrijk zitten nu vijftien mensen vast in verband met de onthoofding van de leraar Samuel Paty. Onder de verdachten zijn vier leerlingen, schrijven Franse media op basis van een gerechtelijke bron.

Een van de arrestanten zou eerder zijn veroordeeld voor terroristische aanslagen. Franse media melden dat die persoon voor de aanslag contact heeft gehad met de 18-jarige Tsjetsjeense aanslagpleger. De dader werd kort na de moord doodgeschoten door de politie.

Financiële vergoeding

De vier leerlingen zijn opgepakt omdat de politie ervan uitgaat dat scholieren de aanslagpleger tegen betaling hebben geholpen bij het vinden van zijn doelwit. Hij zou op straat leerlingen hebben gevraagd om Paty aan te wijzen. Een andere leerling is na politieverhoor vrijgelaten, schrijft de krant Le Parisien.

Onder de arrestanten zijn verder de ouders van de aanslagpleger, zijn grootvader en zijn jongere broer, zo werd al eerder bekend.

Cartoons

Samuel Paty werd afgelopen vrijdag ten noordwesten van Parijs onthoofd. Hij had eerder deze maand in de klas cartoons van de profeet Mohammed laten zien. Zeker één ouder protesteerde daartegen en noemde de leraar online een schoft die uit het onderwijs geweerd zou moeten worden. Ook die man is opgepakt.

De Franse politie is nog op zoek naar mensen die na de aanslag op sociale media steun betuigden aan de terrorist. Vandaag deed de politie vanwege verdenkingen van extremisme invallen op tientallen plekken.

Aan het begin van de middag werd op tal van plaatsen een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan Paty: