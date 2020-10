Franse docenten na aanslag: 'Het wordt steeds moeilijker om leraar te zijn'

"De impact van de aanslag is echt groot. We zijn compleet in shock. Ik heb zaterdagmiddag nog les gegeven, maar toen heb ik er niet met mijn leerlingen over gepraat. Ik was er nog niet klaar voor. Voor en na de les moest ik huilen. We hebben allemaal het gevoel dat het ons had kunnen overkomen."

Aan het woord is de 39-jarige geschiedenislerares Sophie (echte naam bij redactie bekend). Ze werkt op een middelbare school in een buitenwijk van Parijs, net als leraar Samuel Paty, die vrijdag op straat werd onthoofd. De 18-jarige Tsjetsjeense dader zou hem vanwege het tonen van Mohammed-cartoons hebben gedood. "Dit is geen buitenwijk met veel sociale problemen, dat is belangrijk om te vermelden", zegt Sophie over haar werkterrein.

'Niet bang zijn'

Voor kinderen van twaalf en dertien jaar staat de vrijheid van meningsuiting in het lesprogramma. De docent mag zelf beslissen hoe hij de les invult.

"Sommige mensen zeggen dat het zijn eigen schuld is, maar hij volgde gewoon het lesprogramma", zegt Sophie. "Het was zijn eigen beslissing om de karikatuur van Mohammed te laten zien. Ik heb dat zelf nooit gedaan, ik ben niet erg geïnteresseerd in die cartoons. Maar hij deed het op een subtiele manier." Leerlingen kregen de kans om even de klas te verlaten.

"Als je de vrijheid van meningsuiting wilt bespreken met leerlingen van twaalf, dertien jaar, kun je over de Franse revolutie beginnen, maar dat sluit niet aan bij hun belevingswereld. Met illustraties kun je hun belangstelling wekken. Hij probeerde gewoon de aandacht van zijn leerlingen vast te houden."

"We moeten niet bang zijn", vervolgt ze. "We moeten doorgaan met wat we altijd deden. We leven in een land met bepaalde waarden. Religie hoort niet thuis op school. Ze moeten hier iets anders horen dan wat ze thuis horen. En dat willen ze ook, ze willen erover praten."