Tweede golf slaat toe in Midden-Europa; gezondheidssysteem staat op instorten

Maar sinds september schiet het aantal besmettingen omhoog. Volgens journalist Laura Postma, die in Praag woont, komt dat doordat de angst voor het virus diep is weggezakt. "In de zomer was hier niks meer van coronamaatregelen te merken. Geen mondkapjes, geen afstand. Ze zijn op vakantie geweest, hebben weer feestjes gevierd. Mensen hebben weer van de vrijheid geproefd en willen nu niet terug in die lockdown. Ze hebben er gewoon geen zin meer in", zegt Postma.

Ook bij premier Andrej Babis was de urgentie deze zomer ver te zoeken. Waarschuwingen van zijn ministers wuifde hij weg. Inmiddels is hij 180 graden gedraaid. "De cijfers zijn catastrofaal", zei Babis onlangs. Vervolgens zijn er weer strenge regels ingevoerd: de horeca in Tsjechië is dicht, mondkapjes zijn verplicht en Tsjechen mogen hooguit met zes personen bij elkaar komen.