Grijze pieten stuiten op weerstand van Kick Out Zwarte Piet

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) voert ook actie tegen grijze pieten die tijdens Sinterklaasfeesten te zien zijn. Het is volgens de actiegroep een 'blackface light'-variant die nog steeds racistisch van aard is, bijvoorbeeld vanwege de afropruik en de vaak rood geschminkte lippen.

Het Sinterklaascomité uit Venlo dacht met grijze pieten een neutrale oplossing te hebben gevonden voor Zwarte Piet. "De kleur grijs kan immers niet met een huidskleur vergeleken worden, maar maakt de pieten toch onherkenbaar", stelde de organisatie volgens 1Limburg.

Ook in onder meer Den Helder en Leeuwarden kozen comités voor grijze pieten. Die zullen die pas in 2021 te zien zijn, omdat de intocht dit jaar vanwege het coronavirus niet op de traditionele manier wordt gehouden.

'Genant'

Kick Out Zwarte Piet kijkt echter "dwars door de bullshit heen", schrijft de actiegroep in een persbericht. "De mogelijkheden die mensen aangrijpen om een racistisch feest in stand te houden, is genant en toont aan dat men het uitbannen van racisme niet serieus neemt."

KOZP noemt het argument dat grijs niet op een huidskleur lijkt "invalide". "Grijs wordt hier, net als zwart, ingezet als een fictieve huidskleur die refereert naar een racistische stereotypering", klinkt het.

In Arnhem stuitten grijze pieten al op weerstand in de gemeenteraad. Het idee van de intochtcommissie ging snel in de prullenbak. In de Gelderse hoofdstad varen op 14 november roetveegpieten mee op de pakjesboot, die vanwege corona overigens niet zal afmeren.

De roetveeg- of schoorsteenpiet kan wel op goedkeuring rekenen van KOZP. De actiegroep kondigt aan te protesteren in plaatsen waar toch grijze pieten worden ingezet.