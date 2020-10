Ruim 12.000 euro voor noodlijdend Circus Barani

Een doneeractie voor het noodlijdende Circus Barani in Bergen op Zoom heeft tot nu toe ruim 12.000 euro opgebracht.

De artiesten en hun kinderen hebben bijna geen geld meer om eten te kopen voor zichzelf en hun dieren. Het circus zou vorige week enkele voorstellingen geven, maar door de nieuwe coronamaatregelen mag dat niet meer.

Directeur Robert Zinnicker (51) zat in zak en as. "Ik heb geen idee hoe het verder moet", zei hij vorige week. "We hebben helemaal niks meer. Ik heb nog honderd euro voor dertien mensen. Hooguit een week hebben we nog te eten voor onszelf en de dieren maar dan is het op."

Het kleine circus met honden, paarden, clowns en acrobaten was net weer aan het opkrabbelen na een jaar van fikse tegenslagen. Door corona konden de artiesten zeven maanden niet optreden en onlangs werden ook nog eens alle kostuums gestolen.

Een inwoner van Bergen op Zoom begon een inzamelingsactie voor de circusfamilie. Naast geld, doneerden inwoners de afgelopen dagen ook eten en drinken. "Alleen maar dank, dank, dank", zegt de circusdirecteur tegen Omroep Brabant.