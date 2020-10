Frankrijk gaat islamitische organisaties verbieden

De Franse minister van Binnenlandse Zaken wil een aantal islamitische organisaties verbieden omdat ze "vijanden van de republiek" zouden zijn. Nog eens 50 verenigingen, islamitische scholen en culturele instellingen krijgen deze week inspecteurs op bezoek.

Dat heeft minister Gérald Darmanin bekendgemaakt op de Franse radio. Hij zei niet hoe hij dat juridisch wil gaan regelen. De kans bestaat dat organisaties een verbod zullen aanvechten.

Aanleiding voor de maatregelen is de terreuraanslag afgelopen vrijdag ten noordwesten van Parijs. Daar werd een leraar onthoofd. Hij had eerder deze maand in de klas cartoons van de profeet Mohammed laten zien. Zeker één ouder protesteerde daartegen.

Deze vader noemde de leraar op online video's een schoft die uit het onderwijs geweerd zou moeten worden. Ook noemde de man het adres van de school en zei hij dat dit "gestopt moest worden".

"Deze man heeft een fatwa tegen de docent uitgesproken, ik kan het niet anders noemen", zei minister Darmanin.

De betreffende vader zou in zijn berichten hebben verwezen naar het Franse Collectief tegen Islamofobie (CCIF). Dat is een van de organisaties die de minister wil verbieden. "Die organisatie profiteert nu nog van belastingvoordelen van de staat terwijl het de staat ook verwijt islamofoob te zijn. We hebben aanwijzingen dat deze organisatie een vijand van de republiek is."

Politie zoekt sympathisanten

De Franse politie is op dit moment ook op zoek naar degenen die de afgelopen dagen op sociale media hun steun betuigden aan de terrorist die de leraar onthoofde. Gisteren werden daarvoor al de eerste arrestaties verricht, vandaag gaat de zoektocht naar "tientallen mensen" door.

Darmanin bevestigde ook de berichten dat Frankrijk moslimextremisten het land uit gaat zetten. "Er staan 8000 mensen in onze databank van moslimextremisten die actief zijn. Van hen hebben er 600 geen geldige verblijfspapieren. Veel van hen zitten in de cel en worden na hun straf het land uitgezet. Anderen zijn niet uitzetbaar.''

De minister van Binnenlandse Zaken maakte verder bekend dat sinds het aantreden van president Macron, in 2017, in totaal 32 terreuraanslagen zijn verijdeld.