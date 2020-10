Limburg in trek bij Rotterdamse drugscriminelen

Rotterdamse criminelen zijn op grote schaal geïnfiltreerd in het Limburgse drugsmilieu. Dat blijkt uit een onderzoek van justitie. Alleen al dit jaar zijn 44 verdachten uit de regio Rotterdam gearresteerd.

In een politiedossier dat in handen is van de regionale omroep L1 wordt beschreven dat het voornamelijk Rotterdammers zijn die drugs 'runnen' in Limburg en dat ze zijn samengeklonterd in criminele organisaties.

Rotterdamse criminelen trekken naar Limburg omdat ze dan dicht bij België en Duitsland zitten. Uit die landen en uit Frankrijk komen veel van hun klanten.

De politie omschrijft de groepen uit Rotterdam als gevaarlijk. "We constateren dat de leden van die criminele organisaties, gezien de steeds harder wordende concurrentie, steeds vaker het geweld niet schuwen." Zo waren drugscriminelen uit Rotterdam betrokken bij verschillende dodelijke schietincidenten in Limburg.