'Leraren willen strengere coronamaatregelen in de klas'

Ruim 80 procent van de leraren zegt zich ernstige zorgen te maken over de werksituatie. Dat blijkt uit een recente peiling van vakbond Leraren in Actie (LIA) waar De Telegraaf over schrijft. De vakbond vindt dat het het kabinet met strengere maatregelen moet komen om een veilige werkomgeving voor de leraar te garanderen.

Leraren klagen dat door volle klassen het lastig is om 1,5 meter afstand te bewaren en leerlingen zouden laks omgaan met het dwingende mondkapjesadvies. De voorzitter van LIA, Peter Althuizen, zegt in de krant dat de zorgen van de leraren niet serieus worden genomen.

Halve groepen

"Uit onze peiling blijkt dat driekwart van de leraren meer verplichte voorzorgsmaatregelen in de klas wil", zegt Althuizen. "Bijvoorbeeld door met halve groepen te werken, waardoor zowel leraren als kinderen afstand tot elkaar kunnen houden. Maar dat willen ze in Den Haag niet horen want de school is een soort opvang geworden voor kinderen van werkende ouders."

De LIA-voorzitter zegt dat hij veel leraren kent die met coronaklachten thuiszitten. "Ik denk wel eens: komen ze pas in actie als de eerste leraar doodgaat aan corona?"

Slob

Minister Slob van Onderwijs laat in De Telegraaf weten dat hij heel goed begrijpt dat leraren zich zorgen maken over hun gezondheid. "Daarom is het ook noodzakelijk dat leerlingen afstand houden van de leraar en dat de andere basisregels goed in acht worden genomen."

Het idee om met kleinere klassen te werken ziet Slob niet zitten. "Het is heel belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk op school les krijgen. Dat is volgens het Outbreak Managment Team ook verantwoord."

Leraren niet vaker besmet dan anderen

Onlangs bleek uit een inventarisatie van Nieuwsuur dat onder het onderwijspersoneel geen opvallend hoge besmettingsgraad is. Van de mensen in het onderwijs die zich lieten testen, werd 10,3 procent positief bevonden, onder het landelijke percentage van 13,8 procent.

Verder bleek uit de inventarisatie dat sinds augustus op zeker 342 van de 648 Nederlandse middelbare scholen in elk geval één coronabesmetting is gemeld.