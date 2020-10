RIVM: 8141 nieuwe coronabesmettingen, 152 meer dan gisteren

In het ziekenhuis liggen nu 1568 coronapatiënten, van wie 352 op de IC, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Gisteren lagen nog 1553 covid-patiënten in het ziekenhuis, dat is een stijging van 15 patiënten.

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 8141 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Gisteren meldde het RIVM nog 7989 nieuwe besmettingen. De afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 7403 positieve tests per dag gemeld, tegen 5198 een week eerder.

Bij het RIVM zijn 28 overleden covid-patiënten gemeld. Gisteren werden nog 18 doden gemeld. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 24 doden per dag, tegen 17 doden per dag een week eerder.

Amsterdam

Door achterstanden bij de GGD worden doden niet altijd direct doorgegeven. Sommige overlijdens waren dan ook niet afgelopen week, maar zijn afgelopen week pas gemeld bij het RIVM. Het aantal gemelde doden loopt daardoor achter.

De meeste gemelde besmettingen werden geconstateerd in Amsterdam, namelijk 683. Ook in Rotterdam en Den Haag werden veel positieve tests geteld, respectievelijk 411 en 298.