Het raadsel van Kamtsjatka: waardoor stierven opeens bijna alle zeedieren?

De president zal zich pas mengen in de kwestie in Kamtsjatka als de woede van de bevolking groot genoeg is, denkt Salemon. "Hij werd eens in een live-uitzending geconfronteerd met een vieze vuilnisbelt bij woningen en toen liet hij het per direct sluiten. Vervolgens kwam dat afval op een andere vuilstort terecht en werden daar mensen ziek."

Vooralsnog houdt Poetin zich afzijdig van de kwestie en is de gouverneur van Kamtsjatka de leidende figuur. Hij houdt de oorzaak in het midden en heeft internationale onderzoekers om hulp gevraagd om de natuur te beschermen. Ongeacht of de mens verantwoordelijk is: het is aan de mens op het probleem op te lossen.