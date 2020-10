Minder geld door corona, zo gaan deze mensen daarmee om

Een vetpot was het nooit, het salaris dat Bloeme Burer (45) verdiende in de keuken van een bedrijfskantine. Maar die 115 euro per maand was wel net het geld dat haar leven mooier maakte. "Daarvan kon ik naar het theater, de bios of ergens een hapje eten."

Burer is grotendeels afgekeurd vanwege een lichamelijke handicap. Ze krijgt toeslagen waarmee ze het naar eigen zeggen net redt. Deze baan deed ze dan ook vooral voor "de leuk". "Maar toen kwam corona en werd het reizen met het openbaar vervoer een te groot risico voor mijn gezondheid en ben ik tijdelijk gestopt."

'Gat in de hand'

Burers baas had begrip voor haar situatie, maar toen ook het werk bij hem stil kwam te liggen, werd haar contract in goed overleg niet verlengd. "Ik heb in het verleden ook in deze situatie gezeten", zegt de Leidse. "Maar ik kan totaal niet zuinig zijn en houd erg van leuke dingen doen. Dat is nu wel even balen."

Met naar eigen zeggen een gat in de hand, heeft Burer daarom sinds een jaar een budgetcoach. Die beheert haar financiën en maakt weekgeld over. "Daarmee moet ik het doen. Nu kan ik alsnog heus wel eens een koffietje hier kopen of een broodje daar, of zelfs allebei, maar dan compenseer ik het wel in de rest van mijn boodschappen."

Besparen is extra moeilijk nu ze thuis zit door corona, vindt Burer. "Streamingsdiensten bijvoorbeeld zijn een bron van plezier bij een gebrek aan werk. Ik vind het lastig om daar iets van op te zeggen, maar misschien moet ik dat wel gaan doen."