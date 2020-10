Nog eens vijf arrestaties in Frankrijk om aanslag op leraar

De Franse politie heeft nog eens vijf mensen opgepakt vanwege de aanslag op een leraar, gisteren in een voorstad van Parijs. Volgens Franse media gaat het onder meer om twee ouders van leerlingen van de school waar het slachtoffer les gaf. Maar ook zijn mensen opgepakt die niet tot de directe familie van de dader behoren. Eerder werden al vier mensen aangehouden.

Het is de verwachting dat de Franse openbaar aanklager vanmiddag een persconferentie geeft over de zaak. Wel duidelijk is inmiddels dat een 47-jarige leraar van een middelbare school op straat met een mes werd onthoofd, vermoedelijk omdat hij in een les spotprenten over de profeet Mohammed had laten zien.

Volgens Le Figaro zou een vader van een van de leerlingen daar erg kwaad over zijn geworden. De dader, een 18-jarige Tsjetsjeen die geboren is in Moskou, werd kort na de aanslag door de politie doodgeschoten. De politie zegt dat onder meer de grootouders en de 17-jarige broer van de aanvaller zijn opgepakt.

Macron: terroristen zullen ons land niet verdelen

President Macron reisde gisteravond af naar de plaats delict. Hij gaf een korte verklaring en sprak van een islamitische terreurslag. "Een burger is vermoord omdat hij lesgaf over de vrijheid van meningsuiting. Heel Frankrijk staat achter zijn leraren. Terroristen zullen ons land niet verdelen. We moeten ons verenigen."

Het is de tweede keer in drie weken tijd dat Frankrijk wordt opgeschrikt door een aanslag die verband houdt met de spotprenten van de profeet Mohammed, die in 2015 in het blad Charlie Hebdo verschenen. Vorige maand werd een man uit Pakistan opgepakt, nadat hij vlak bij het oude redactiekantoor van het weekblad had ingestoken op twee mensen. Die raakten gewond.

De Franse president heeft kortgeleden plannen onthuld om radicalisering in Frankrijk veel harder aan te pakken. Hij wil daar binnenkort een wetsvoorstel voor indienen. Macron zei begin oktober dat radicale moslims een parallelle samenleving creëren buiten de waarden van de Franse republiek.

Macron sprak gisteren de Franse pers toe: