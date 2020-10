Nederlanders in buitenland willen dat Rutte stopt met 'afpakken' paspoort

Onder de huidige wetgeving is zo iemand daarmee dus met onmiddellijke ingang niet langer Nederlander; een regel waar velen zich niet bewust van zijn. Omdat zij hun nationaliteit als een geboorterecht zien of omdat in het land waar zij wonen een dubbele nationaliteit geen probleem is.

De Nederlandse Australiër Tom Ruijs bijvoorbeeld kwam er pas achter toen hij zijn Nederlandse paspoort wilde verlengen. "Ik had geen idee! Ik begrijp de achterliggende gedachte ook niet. Het voelt heel erg als een verbanning zonder reden."

Marije Jansma, eveneens in Australië, had vanwege een uitzondering in de wet wel een dubbele nationaliteit, maar verloor die al even ongewild en ongemerkt toen haar paspoort verliep. Sindsdien zijn ook haar kinderen niet langer Nederlander.

Ombudsman

Enkele jaren geleden kaartte de Nationale ombudsman de kwestie ook al aan naar aanleiding van een klacht van een Nederlandse in Mauritius. Toen de ombudsman vroeg naar soortgelijke ervaringen, kwamen er 500 reacties binnen van Nederlanders in het buitenland. Zijn oordeel was dat de overheid op dit punt tekortschiet: "De Nationale ombudsman vindt dat de burgers van de overheid mogen verwachten dat zij hen actief, adequaat en tijdig informeert over de mogelijkheid van verlies van het Nederlanderschap. Dat is niet altijd gebeurd."

De ombudsman vindt dat mensen die hun Nederlanderschap tegen hun wil en zonder het te weten hebben verloren, de mogelijkheid van herstel moeten krijgen. Dat is ook een van de eisen van de Stichting Nederlanders in het Buitenland aan premier Rutte en de Nederlandse politiek.

Volgens voorzitter Keij, die zelf in New York woont, zijn landgenoten buiten de grenzen vaak de best mogelijke ambassadeurs van ons land. "En juist die mensen komen nu klem te zetten. Met verlies van het Nederlanderschap zonder waarschuwing en zonder recht op beroep."